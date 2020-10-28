Силовики избили турок в Одессе 

В Одессе произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями турецкой и курдской общин. Об этом сообщает «Думская».
Вчера вечером оперативники СБУ и бойцы спецназа «Альфа» на основании определения Шевченковского районного суда Киева производили выемку товаров на рынке «Седьмой километр» в рамках уголовного производства по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Когда они попытались вывезти ткани, принадлежащие уроженцу Турции, тот сделал попытку совершить самосожжение. Очевидцы помешали ему сделать это. После этого мужчине стало плохо. Он был госпитализирован.
Примерно в то же время на место происшествия приехали представители турецкой и курдской общин. Они агрессивно потребовали от силовиков не увозить товар соотечественника, стали бросались на них и не выпускали с территории рынка.
«В 21:32 "Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали. Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. А когда оппоненты расслабились, они запрыгнули в машины, а спецназ оттолкал авто, которыми были заблокированы ворота, попутно избив всех, кто пытался оказать сопротивление», — сообщает «Думская».