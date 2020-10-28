Силовики избили турок в Одессе 

Вчера вечером оперативники СБУ и бойцы спецназа «Альфа» на основании определения Шевченковского районного суда Киева производили выемку товаров на рынке «Седьмой километр» в рамках уголовного производства по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Когда они попытались вывезти ткани, принадлежащие уроженцу Турции, тот сделал попытку совершить самосожжение. Очевидцы помешали ему сделать это. После этого мужчине стало плохо. Он был госпитализирован.

Примерно в то же время на место происшествия приехали представители турецкой и курдской общин. Они агрессивно потребовали от силовиков не увозить товар соотечественника, стали бросались на них и не выпускали с территории рынка.