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Силовики избили турок в Одессе 

Артём Кульша 59 минут назад
В Одессе произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями турецкой и курдской общин. Об этом сообщает «Думская».
Вчера вечером оперативники СБУ и бойцы спецназа «Альфа» на основании определения Шевченковского районного суда Киева производили выемку товаров на рынке «Седьмой километр» в рамках уголовного производства по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
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Когда они попытались вывезти ткани, принадлежащие уроженцу Турции, тот сделал попытку совершить самосожжение. Очевидцы помешали ему сделать это. После этого мужчине стало плохо. Он был госпитализирован.
Примерно в то же время на место происшествия приехали представители турецкой и курдской общин. Они агрессивно потребовали от силовиков не увозить товар соотечественника, стали бросались на них и не выпускали с территории рынка.

«В 21:32 "Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали. Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. А когда оппоненты расслабились, они запрыгнули в машины, а спецназ оттолкал авто, которыми были заблокированы ворота, попутно избив всех, кто пытался оказать сопротивление», — сообщает «Думская».

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В мире , Видео , СБУ
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