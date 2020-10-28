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Эрдоган в разговоре с Путиным рассказал о «красной черте» по Карабаху 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Турецкий лидер Тайип Эрдоган в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что для Анкары есть «красная черта» в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», — цитирует Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Также турецкий президент предложил Путину совместно заниматься урегулированием конфликта в Карабахе.
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Накануне Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении. Эрдоган сообщил президенту России о том, что около 2 тыс. членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов.
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В мире , Видео , Политика , Владимир Путин , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Сирия , Турция
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