Эрдоган обвинил Россию из-за Сирии

Эрдоган обвинил Воздушно-космические силы России в нападении на учебный центр сирийский мятежников в Идлибе. Глава Турции призвал зарубежных партнеров определить с позицией по Сирии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что позиции сирийских мятежников, поддерживаемых Анкарой, были атакованы с воздуха. В результате погибли 80 представителей оппозиции. Тренировочный центр находится в 10 км от границы с Турцией.