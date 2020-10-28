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Эрдоган обвинил Россию в ударе по мятежникам в Сирии

ИА Regnumиещё 8
1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нежелании поддерживать мир в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил 28 октября на заседании парламентской фракции правящей партии, сообщает агентство «Андолу».
Эрдоган обвинил Россию из-за Сирии
Фото: ТАССТАСС
Эрдоган обвинил Воздушно-космические силы России в нападении на учебный центр сирийский мятежников в Идлибе. Глава Турции призвал зарубежных партнеров определить с позицией по Сирии.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что позиции сирийских мятежников, поддерживаемых Анкарой, были атакованы с воздуха. В результате погибли 80 представителей оппозиции. Тренировочный центр находится в 10 км от границы с Турцией.
В мире,Реджеп Эрдоган,Россия,Сирийская Арабская Республика,Турция,
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