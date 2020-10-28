"Только он": жители Карабаха обратились к Путину

Она опубликовала интервью с жительницей города Степанакерт пенсионеркой Аллой Григорьевной. Пожилая женщина отметила, что все армяне страдают от того, что две страны: Азербайджан и Турция – напали «на маленькую беззащитную страну».

«Кроме этого они нанимают разных боевиков, которые убивают себя, из Сирии из разных стран. Кто за нас здесь воюет? Мы сами», - отметила бабушка.

Она подчеркнула, что давно не боится воздушных атак, потому что «уже взрослая». По словам пенсионерки, ей жалко молодых, жалко погибших детей. При этом армянам ждать помощи неоткуда, отметила она. Единственная надежда - на «большую братскую страну».

«Нам кто поможет? Только Россия. Только Путин всегда всю жизнь всем помогал. Только Путин может помочь и все, больше никто», - пояснила Алла Григорьевна.

В посте Мельникова отметила, что подобной точки зрения придерживаются многие местные жители, с кем ей пришлось пообщаться.

«Отдайте нас под опекунство России», - попросил собеседник журналистки, с которым она сидела в бомбоубежище.