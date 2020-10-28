Кредиторы списали Трампу миллионы долгов

Бывшие кредиторы в 2010-2012 годах простили Дональду Трампу долги на сумму свыше $280 млн. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на налоговые декларации действующего президента США, с которыми якобы удалось ознакомиться ее журналистам.

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По информации издания, большая часть долгов была связана со строительством в Чикаго (штат Иллинойс) многоэтажного здания Trump International Hotel and Tower. На разработку и реализацию проекта компания Трампа в 2005 году взяла кредиты на сотни миллионов долларов. В том числе $640 млн он позаимствовал у крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank , еще $130 млн - у американского инвестиционного фонда Fortress Investment Group. Кредиты должны были быть выплачены в 2008 году от продажи жилых, торговых и офисных помещений, а также за счет работы предприятий, в том числе отеля Трампа, в новом здании.

Последствия финансового кризиса

Однако, как подчеркивает The New York Times, финансовый кризис 2008 года негативно сказался на прибыли проекта, в результате чего Трамп вынужден был сначала попросить полугодовую отсрочку по выплате долга, а позднее подал иск против Deutsche Bank, обвинив его руководство в том, что оно способствовало возникновению кризиса. В 2010 году три стороны оповестили суд о достижении соглашения, детали которого не раскрывались. По утверждению издания, налоговые декларации Трампа свидетельствуют о том, что кредиторы, в первую очередь Fortress Investment Group, согласились списать часть долгов, которые составляли на тот момент более $300 млн с учетом процентов и пошлинных сборов.

Порядка $180 млн были списаны в 2010 году, еще около $100 млн - двумя годами позднее. В общей сложности компания, руководители которой, по данным газеты, стали впоследствии крупными финансовыми донорами предвыборной кампании Трампа, получила порядка $48 млн в качестве долговых выплат. Около $100 млн долга компании Трампа перед Deutsche Bank были позднее реструктурированы и выплачены в течение нескольких лет.

В сентябре эта же газета выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 году он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс., то есть по $750 в год. Президент заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. Из публикации издания также следует, что республиканцу предстоит в течение трех лет вернуть долги примерно на $300 млн, при этом общая сумма долгов компании его семьи, которую Трамп гарантировал, составляет $421 млн.