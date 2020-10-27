Новые меры Турции могут ударить по туристам

Среди новых ограничений, которые будут обсуждаться 28 октября на заседании научного совета Министерства здравоохранения, рассматривается запрет на междугородние поездки, под который могут попасть и иностранные туристы.
Также будет обсуждаться введение комендантского часа в Стамбуле и крупных провинциях страны по выходным дням.
По мнению властей, основной риск связан с тем, что люди собираются большими группами в закрытых помещениях. Чтобы не допустить массового скопления людей, могут быть введены соответствующие запреты.
«Борьба со вспышкой - динамичный процесс. Новые решения могут быть приняты в зависимости от развития событий. В рамках этого процесса некоторые меры могут быть приняты, а другие могут быть отменены», - заявил источник издания.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти России разрешили международные перелеты из Уфы. Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.