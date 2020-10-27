Новые меры Турции могут ударить по туристам

Власти Турции рассматривают возможность введения новых ограничительных мер в ноябре-декабре для сдерживания эпидемии коронавируса, сообщает Daily Hürriyet со ссылкой на источники.

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Среди новых ограничений, которые будут обсуждаться 28 октября на заседании научного совета Министерства здравоохранения , рассматривается запрет на междугородние поездки, под который могут попасть и иностранные туристы.

Также будет обсуждаться введение комендантского часа в Стамбуле и крупных провинциях страны по выходным дням.

По мнению властей, основной риск связан с тем, что люди собираются большими группами в закрытых помещениях. Чтобы не допустить массового скопления людей, могут быть введены соответствующие запреты.

«Борьба со вспышкой - динамичный процесс. Новые решения могут быть приняты в зависимости от развития событий. В рамках этого процесса некоторые меры могут быть приняты, а другие могут быть отменены», - заявил источник издания.