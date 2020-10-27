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Журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на Эрдогана

Газета.Ru
1 час назад
Французский журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана на фоне напряженности в отношениях Парижа и Анкары. Об этом сообщается в Twitterиздания.
Charlie Hebdo опубликует карикатуру на Эрдогана
Фото: ReutersReuters
На карикатуре полуодетый турецкий лидер сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платья женщины-служанки. Карикатура подписана: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить "просвещенный ислам" в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге "лечить свою психику".
16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".
По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.
В мире,Эммануэль Макрон,Charlie Hebdo,Анкара,Турция,
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