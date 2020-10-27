Во Франции могут ввести карантин

Французские власти могут ввести в ближайшие дни карантин сроком на четыре недели по всей стране. Такие данные сообщил во вторник новостной телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

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Согласно этим сведениям, властями в то же время будут приняты меры по поддержанию деятельности промышленности. Не будут закрыты школы, колледжи и лицеи. Будут работать государственные учреждения и службы.

Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что в четверг в Национальном собрании и Сенате пройдут дебаты и голосование по новым мерам борьбы против пандемии коронавируса.