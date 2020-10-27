Во Франции могут ввести карантин

Французские власти могут ввести в ближайшие дни карантин сроком на четыре недели по всей стране. Такие данные сообщил во вторник новостной телеканал BFMTV
со ссылкой на источники.
Согласно этим сведениям, властями в то же время будут приняты меры по поддержанию деятельности промышленности. Не будут закрыты школы, колледжи и лицеи. Будут работать государственные учреждения и службы.
Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что в четверг в Национальном собрании и Сенате пройдут дебаты и голосование по новым мерам борьбы против пандемии коронавируса.
Во вторник в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона прошло посвященное выработке новых мер по борьбе с коронавирусом заседание Совета по обороне. В среду в первую половину дня состоится второе такое заседание. После него, в 20:00 (22:00 мск) Макрон выступит с обращением к стране, в котором сообщит о принятых в этой сфере решениях.