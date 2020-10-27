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СМИ: во Франции могут ввести карантин на месяц

ТАСС
1 час назад
Французские власти могут ввести в ближайшие дни карантин сроком на четыре недели по всей стране. Такие данные сообщил во вторник новостной телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Во Франции могут ввести карантин
Фото: ReutersReuters
Согласно этим сведениям, властями в то же время будут приняты меры по поддержанию деятельности промышленности. Не будут закрыты школы, колледжи и лицеи. Будут работать государственные учреждения и службы.
Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что в четверг в Национальном собрании и Сенате пройдут дебаты и голосование по новым мерам борьбы против пандемии коронавируса.
Во вторник в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона прошло посвященное выработке новых мер по борьбе с коронавирусом заседание Совета по обороне. В среду в первую половину дня состоится второе такое заседание. После него, в 20:00 (22:00 мск) Макрон выступит с обращением к стране, в котором сообщит о принятых в этой сфере решениях.
В мире,Франция,
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