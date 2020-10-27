Иран напомнил о грядущей мести США за Сулеймани 

«Мы еще не отомстили. Как один из наших друзей сказал, то, что мы обстреляли военную базу США Айн-эль-Асад, — это была месть за взорванную машину, в которой погиб Сулеймани. Но мы еще не отомстили за его гибель», — приводят журналисты слова дипломата. Джалали подчеркнул, что Сулеймани «героически боролся с террористами» в ближневосточном регионе.