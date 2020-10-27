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Иран напомнил о грядущей мести США за Сулеймани 

Lenta.ru 39 минут назад
Иран напомнил о грядущей мести США за Сулеймани
Фото: Reuters
Месть Ирана за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) не закончилась ракетным обстрелом военной базы США. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы еще не отомстили. Как один из наших друзей сказал, то, что мы обстреляли военную базу США Айн-эль-Асад, — это была месть за взорванную машину, в которой погиб Сулеймани. Но мы еще не отомстили за его гибель», — приводят журналисты слова дипломата. Джалали подчеркнул, что Сулеймани «героически боролся с террористами» в ближневосточном регионе.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».
Позднее иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство Сулеймани будет изгнание США с территории Ближнего Востока.
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Комментарии 3
В мире , Касем Сулеймани , ТК "Звезда" , Багдад , Ирак , Иран , США
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