Ждут ли США погромы после выборов

Власти США активно готовятся к возможным массовым беспорядкам до или после президентских выборов. Мелкие стычки сторонников Дональда Трампа Джо Байдена уже вспыхивают в крупных городах. Эксперты ожидают, что серьезная поляризация американского общества и неготовность оппонентов признать поражение могут привести и крупным демонстрациям. И почву для этого в том числе готовит досрочное голосование.

В США правоохранительные органы ведут активную подготовку на случай беспорядков, которые могут начаться до или после президентских выборов. Как заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли, конкретной информации о наличии таких угроз пока нет, однако ведомство готово действовать по мере необходимости.

По информации CNN, соответствующая подготовка проходит в отрядах спецназначения службы иммиграционного и таможенного контроля. Эти отряды участвовали в подавлении беспорядков во время летних протестов против жестокости полиции и расизма, запущенных сторонниками движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»).

В американском министерстве внутренней безопасности не исключают, что вероятность запуска новых демонстраций будет выше в случае победы на выборах действующего президента США Дональда Трампа.

По оценке ведомства, в таких обстоятельствах массовые протесты могут возникнуть в тех городах, где большинство принадлежит демократам — например, в Нью-Йорке или Вашингтоне.

Тема возможных протестов и даже беспорядков в США всплывает уже второй раз за октябрь. В начале месяца газета The Washington Post сообщила об обсуждении такого сценария в минюсте ФБР . Источники издания утверждали, что оба ведомства проводят соответствующую подготовку, дабы сохранить ситуацию под контролем.

Опасения силовых ведомств вполне понятны, поскольку, по сути, в США уже вовсю идут протесты сторонников и противников Трампа, а также продолжаются акции BLM. В частности, 27 октября в Нью-Йорке между ними произошло несколько стычек и для урегулирования ситуации пришлось вмешаться полиции.

Запал протеста

Потенциал для проявления протестов после выборов в США есть, потому что сохранились условия, которые привели к летнему социальному взрыву, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев

«Ситуация непростая: новая волна коронавируса, экономические проблемы. Я не думаю, что будут столь же масштабные протесты, но сбрасывать их со счетов не стоит. Впрочем, ничего страшного для США я в этом не вижу, там к этому давно привыкли», — отметил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что главная причина возможного возникновения беспорядков — беспрецедентная поляризация американского общества.

«Учитывая, вероятную неясность с итогами голосования и возможность их оспаривания, особенно в связи с голосованием по почте и объявлением результатов уже после 3 ноября, протесты и демонстрации весьма вероятны независимо от итогов выборов. Такое развитие событий — проявление системного кризиса, когда ни одна сторона не способна принять своего поражения», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Протесты вероятны при любом исходе выборов, утверждает Суслов. Если победит Трамп, безусловно, начнутся массовые протесты, демонстрации и погромы сторонников левых взглядов, что фактически станет продолжением акций BLM.

«Демпартия настолько сильно хочет избавиться от Трампа, и общество настолько поляризовано, что само объявление его победы вызовет протест. При победе Байдена вероятны протесты сторонников Трампа, так как не исключено, что он откажется признавать свое поражение», — пояснил эксперт.

Юрий Рогулев. При этом кризис системы или ее неэффективность, скорее всего, станет очевидна для американского общества уже во время подсчета голосов, уверен глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ

«Если результаты будут близкими и появятся подозрения в отношении правильности подсчета, это может вызвать иски, протесты и фактическое непризнание выборов на каких-то конкретных участках или штатах. При таком сценарии вся процедура может затянуться достаточно надолго», — указал эксперт.

Проблемное голосование

Между тем, не все эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что протесты по итогам выборов могут говорить о кризисе в американской политической системе. А сами демонстрации могут становиться элементом открытого обсуждения конфликтов в публичном поле.

«Это специфика политической системы — она так живет и дальше будет жить. Могут ли оба кандидата не признать итоги выборов? Конечно, в связи с коронавирусом и досрочным голосованием такой исход возможен. Такого не было в истории США достаточно давно, и, если это непризнание действительно будет, тогда можно будет говорить о серьезном политиком кризисе», — считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

При этом Дмитрий Суслов и Юрий Рогулев сходятся в том, что основные проблемы вызовет именно досрочное голосование, которое за счет своей специфики дает больше возможностей для спекуляций и поводов для недоверия.

По предварительным данным, свой голос уже отдали более 56 млн американцев, и если верить многочисленным опросам общественного мнения, тут преимущество может получить Байден.

«В текущей ситуации пересчет голосов будет как минимум в нескольких колеблющихся штатах, где возможны неочевидные и спорные результаты. С одной стороны, Байден уверенно опережает Трампа в среднем в этих регионах примерно на 4%, что существенно больше показателей Хиллари Клинтон в 2016 году. То есть сейчас кандидат-демократ все же увереннее опережает Трампа по колеблющимся штатам. С другой стороны, в некоторых регионах действующий президент почти достиг показателей Байдена, вот там возможны эти пересуды и пересчеты, в том числе с вмешательством Верховного суда», — отмечает Дмитрий Суслов.

Подключение ВС США тут может сыграть ключевую роль, так как Трампу все же удалось добиться назначения на вакантное место судьи Эми Коми Барретт, что внесло еще больший дисбаланс между консерваторами и либералами в Верховном суде.

Теперь судей с консервативными взглядами шестеро против трех либералов, что играет в плюс действующему главе государства.

Однако, как отмечает Юрий Рогулев, сам факт возможного пересчета голосов сразу в нескольких штатах — опасный момент, так как может привести к серьезной задержке объявления результатов выборов.

Последний раз в США пересчитывали голоса в штате Флорида на выборах 2000 года, напоминает эксперт, до конца процесс довести не смогли из-за вмешательства Верховного суда, который свои постановлением прекратил пересчет.

«Тогда демократы и республиканцы с этим согласились, хотя именно Демпартия выступала инициатором пересчет голосов. Они смогли договорится по одной простой причине — таким же образом недовольство или иск можно подать по любому другому штату, что привело бы к тупиковой ситуации», — добавил Рогулев.

С этим отчасти согласен Дмитрий Суслов, по его словам,

пересчет голосов сразу в нескольких штатах может очень сильно продлить неопределенную ситуацию и вызвать внутриполитический кризис. Ряд специалистов допускают, что, возможно, ясности не будет даже к завершению формального конституционного срока Трампа, то есть к 20 января 2021 года.