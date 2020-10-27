У «танцующего миллионера» родилась дочь

Импозантный бизнесмен Джанлуки Вакки, известный в соцсетях как «танцующий миллионер», впервые стал отцом. Модель Шэрон Фонсека родила 52-летнему возлюбленному дочь. Пара не преминула сообщить радостную новость публике, уточнив, что девочка появилась на свет утром 27 октября и ее назвали Блу Иерусалима

«Она с нами… Мы с Шэрон рады сообщить, что этим утром родилась наша дочь Блу Иерусалима Вакки. Спасибо Богу, она здорова и мы уже любим ее больше, чем самих себя», — написал счастливый отец, опубликовав совместное фото с возлюбленной и новорожденной малышкой.

Между тем даже из родов Шэрон Джанлуки умудрился сделать шоу. Уже в палате бизнесмен записал вместе с еще беременной моделью танец, который не преминул выложить в Instagram и TikTok.

Напомним, Фонсека начала встречаться с Вакки три года назад. Однако на тот момент миллионер не хотел создавать с моделью полноценную семью и заводить детей, но, похоже, разменяв шестой десяток, Джанлука передумал.