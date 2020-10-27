Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

У «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки родилась дочь 

Экспресс газета 1 час назад
У «танцующего миллионера» родилась дочь
Фото: Instagram
Импозантный бизнесмен Джанлуки Вакки, известный в соцсетях как «танцующий миллионер», впервые стал отцом. Модель Шэрон Фонсека родила 52-летнему возлюбленному дочь. Пара не преминула сообщить радостную новость публике, уточнив, что девочка появилась на свет утром 27 октября и ее назвали Блу Иерусалима.

«Она с нами… Мы с Шэрон рады сообщить, что этим утром родилась наша дочь Блу Иерусалима Вакки. Спасибо Богу, она здорова и мы уже любим ее больше, чем самих себя», — написал счастливый отец, опубликовав совместное фото с возлюбленной и новорожденной малышкой.

Между тем даже из родов Шэрон Джанлуки умудрился сделать шоу. Уже в палате бизнесмен записал вместе с еще беременной моделью танец, который не преминул выложить в Instagram и TikTok.
Напомним, Фонсека начала встречаться с Вакки три года назад. Однако на тот момент миллионер не хотел создавать с моделью полноценную семью и заводить детей, но, похоже, разменяв шестой десяток, Джанлука передумал.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Экспресс газета: последние новости
Президент Польши заразился коронавирусом Президент Польши заразился коронавирусом Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела Папа Римский одобрил однополые браки Папа Римский одобрил однополые браки
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Успенский
Умер Успенский
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу
«Купальник бабушка связала»: в сети критикуют исхудавшую Глюкозу
«Запад возмущен»: стратегию РФ в Арктике оценили
«Запад возмущен»: стратегию РФ в Арктике оценили
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
В Сети высмеяли стихи Тарзана
02:17
В Сети высмеяли стихи Тарзана
Шоу-бизнес
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение