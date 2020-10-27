Пентагон предупредил о новом халифате ИГ

Как отмечается в отчете, подготовленном специалистами Центра по борьбе с терроризмом Вест-Пойнта (Военной академии США), число сторонников ИГ в Африке постоянно растет, и говорить о победе над данной террористической организацией преждевременно. По данным аналитиков, в последнее время джихадисты активизировали свои атаки, и число их жертв становится все больше.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Западной Африке и в Большой Сахаре. В 2019 году нападениям террористов чаще всего подвергались населенные пункты в Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Мали и Буркина-Фасо — всего было совершено 186 атак. В частности, в районе озера Чад и на севере Нигерии произошло не менее 28 нападений, в результате которых погибли более 15 человек.

Кроме того, атакам боевиков подвергаются и южные регионы Африки, в частности, Мозамбик: там с 2017 года были убиты более 1,5 тысячи человек. Террористы уже захватили несколько островов у побережья Мозамбика, где ранее проводили свой отпуск актер Дэниел Крейг , певец Боно и принц Монако Альберт. При этом большую часть местных жителей они изгнали, а женщин превратили в секс-рабынь.

Деятельность боевиков ИГ в Африке, как отмечают эксперты, по своему масштабу и жестокости превосходит деятельность членов организации в Сирии и Ираке. Кроме того, как минимум в двух странах террористам удалось захватить и удерживать значительные территории, ведя на них «псевдогосударственную деятельность».

«Чрезвычайно важно, чтобы политики и военные рассматривали угрозу, исходящую от "Исламского государства" в Африке, как приоритетную», — подчеркивается в докладе Пентагона.