Чей Крым: крымские татары ответили Эрдогану 

Крым исторически является частью России и этот статус жители полуострова подтвердили на референдуме в 2014 году, поэтому президенту Турции Реджепу Эрдогану стоит смириться с этим историческим фактом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Ранее Эрдоган в интервью турецким СМИ заявил, что Россия "забрала Крым у Османской империи в 1783 году", поэтому
Умеров напомнил, что Крым по итогам русско-турецких войн и Кучук-Карнайджинскому договору 1774 года "получил независимость от Османской империи и впоследствии вошел в состав Российской империи".
"Не хотелось бы верить в то, что Эрдоган слаб в истории… Если турецкий лидер забыл эти факты, то пускай освежит свои знания. А главное нужно научиться принимать реальность такой, какая она есть сегодня: в 2014 году крымчане на референдуме очередной раз выбрали путь в Россию", — заявил общественник.
При этом Умеров отметил, что в свете высказывания турецкого президента об исторической принадлежности полуострова вызовет интерес позиция украинских властей, которые рассчитывают на поддержку Анкары в решении так называемого "крымского вопроса".
"Очень интересно будет теперь посмотреть, как эту позицию турецкого лидера будут комментировать главные идейные вдохновители украинского Крыма — Джемилев и Чубаров… Но любой уважающий себя политик должен уметь признавать выбор народа. Мы дома. Поэтому советую Эрдогану жить спокойно и заниматься проблемами своего государства в рамках границ Турции и не лезть к нам со своим уставом", — резюмировал Умеров.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что позиция президента Турции Эрдогана по вопросу принадлежности Крыма не важна. Российский лидер подчеркнул, что интересы РФ надежно защищены.