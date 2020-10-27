Чей Крым: крымские татары ответили Эрдогану 

Ранее Эрдоган в интервью турецким СМИ заявил, что Россия "забрала Крым у Османской империи в 1783 году", поэтому

Умеров напомнил, что Крым по итогам русско-турецких войн и Кучук-Карнайджинскому договору 1774 года "получил независимость от Османской империи и впоследствии вошел в состав Российской империи".

"Не хотелось бы верить в то, что Эрдоган слаб в истории… Если турецкий лидер забыл эти факты, то пускай освежит свои знания. А главное нужно научиться принимать реальность такой, какая она есть сегодня: в 2014 году крымчане на референдуме очередной раз выбрали путь в Россию", — заявил общественник.

При этом Умеров отметил, что в свете высказывания турецкого президента об исторической принадлежности полуострова вызовет интерес позиция украинских властей, которые рассчитывают на поддержку Анкары в решении так называемого "крымского вопроса".