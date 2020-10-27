Помпео переговорил с Алиевым и Пашиняном 

"Госсекретарь Помпео призвал лидеров соблюдать их обязательства прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению Нагорно-Карабахского конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения", — говорится в сообщении.

25 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе.

9-10 октября в Москве также прошли переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября и об обмене пленными и погибшими. Однако в последующие дни стороны начали обвинять друг друга в нарушениях.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.