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Помпео переговорил с Алиевым и Пашиняном 

Газета.Ru 27 минут назад
Помпео переговорил с Алиевым и Пашиняном
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Госдеп.

"Госсекретарь Помпео призвал лидеров соблюдать их обязательства прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению Нагорно-Карабахского конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения", — говорится в сообщении.

25 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе.
9-10 октября в Москве также прошли переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября и об обмене пленными и погибшими. Однако в последующие дни стороны начали обвинять друг друга в нарушениях.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Госдеп США , РИА Новости
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