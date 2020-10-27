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Иранская газета изобразила Макрона дьяволом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
В Иране изобразили Макрона дьяволом
Фото: Reuters
Иранская газета изобразила президента Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.
Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты Vatan-e-Emrooz («Родина сегодня») с заголовком «Парижский иблис (дьявол)». У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и клыки.
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, он родился в Москве и был чеченцем по происхождению.
Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.
Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».
В субботу Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана, который, посоветовал Макрону лечить психику. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.
В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».
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Комментарии 6
В мире , Рамзан Кадыров , Жозеп Боррель , Имран Хан , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , ЕС , Москва , Париж , Франция
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