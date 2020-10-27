Трамп запланировал вечеринку в разгар пандемии

Президент США Дональд Трамп планирует устроить большую вечеринку после окончания голосования на выборах президента 3 ноября.

Он рассчитывает отпраздновать итоги президентских выборов в своём отеле в Вашингтоне в разгар пандемии коронавируса, при условии, что в США ситуация с распространением инфекции — одна из самых сложных в мире, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники издания The New York Times.

В Штатах число случаев заражения COVID-19 достигло 9 млн, в стране продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

При этом сам Трамп уже переболел коронавирусом, так же как и первая леди Мелания и ещё ряд сотрудников Белого дома.

В США за последние сутки было зафиксировано 74 323 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии от заболевания скончались 225 692 американца.