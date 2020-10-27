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СМИ: Трамп запланировал большую вечеринку в разгар пандемии 

News.ru 1 час назад
Трамп запланировал вечеринку в разгар пандемии
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп планирует устроить большую вечеринку после окончания голосования на выборах президента 3 ноября.
Он рассчитывает отпраздновать итоги президентских выборов в своём отеле в Вашингтоне в разгар пандемии коронавируса, при условии, что в США ситуация с распространением инфекции — одна из самых сложных в мире, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники издания The New York Times.
В Штатах число случаев заражения COVID-19 достигло 9 млн, в стране продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.
При этом сам Трамп уже переболел коронавирусом, так же как и первая леди Мелания и ещё ряд сотрудников Белого дома.
В США за последние сутки было зафиксировано 74 323 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии от заболевания скончались 225 692 американца.
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.
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Комментарии 1
В мире , Марк Эспер , Кристофер Рэй , Дональд Трамп , ФБР , ЦРУ , РЕН ТВ , США
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