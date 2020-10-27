Турция поплатилась за ошибку с российскими военными в Сирии

Российские военные уничтожили штаб и силы «любимой турецкой группировки» в Сирии
, так как Турция
не предоставила данные о дислокации ее членов. Об этом сообщает
«Русская весна» со ссылкой на военной источник.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что в результате российских авиаударов в сирийской провинции Идлиб были убиты около сотни боевиков исламистской группировки «Файлак аш-Шам», поддерживаемой Турцией.
Некоторые сочли это предупреждением Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
, решившему вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.
Однако источник «Русской весны» заявил, что гибель членов группировки стала результатом ошибки Турции.
«В ходе долгой координационной работы Анкара так не предоставила данные о местах дислокации «своих» и «чужих» группировок», - отмечает издание.
Кроме того, Турция так и не выполнила обязательство по ликвидации террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). По словам военного источника, с этой организацией были тесно связаны боевики, в этот раз попавшие под российский удар.