Турция поплатилась за ошибку с российскими военными в Сирии

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что в результате российских авиаударов в сирийской провинции Идлиб были убиты около сотни боевиков исламистской группировки «Файлак аш-Шам», поддерживаемой Турцией.

Кроме того, Турция так и не выполнила обязательство по ликвидации террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). По словам военного источника, с этой организацией были тесно связаны боевики, в этот раз попавшие под российский удар.