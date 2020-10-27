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Турция поплатилась за ошибку с российскими военными в Сирии

Мария Иванова
44 минуты назад
Российские военные уничтожили штаб и силы «любимой турецкой группировки» в Сирии, так как Турция не предоставила данные о дислокации ее членов. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на военной источник.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что в результате российских авиаударов в сирийской провинции Идлиб были убиты около сотни боевиков исламистской группировки «Файлак аш-Шам», поддерживаемой Турцией.
Некоторые сочли это предупреждением Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, решившему вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.
Однако источник «Русской весны» заявил, что гибель членов группировки стала результатом ошибки Турции.
«В ходе долгой координационной работы Анкара так не предоставила данные о местах дислокации «своих» и «чужих» группировок», - отмечает издание.
Кроме того, Турция так и не выполнила обязательство по ликвидации террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). По словам военного источника, с этой организацией были тесно связаны боевики, в этот раз попавшие под российский удар.
В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Сирийская Арабская Республика,Турция,
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