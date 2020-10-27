В столкновениях в Филадельфии пострадали 12 полицейских 

В американской Филадельфии по меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы в результате столкновений, которые начались после того, как полиция накануне застрелила чернокожего молодого человека.

Как сообщает журнал Newsweek, инцидент со стрельбой произошел в понедельник. 27-летний Уолтер Уоллис, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону полицейских, которые неоднократно призывали его бросить оружие. Рядом с Уоллисом находилась его мать, которая также пыталась успокоить молодого человека. После этого полицейские несколько раз выстрелили в парня.

В ответ на стрельбу на улицах Филадельфии начались беспорядки с применением насилия, передает ТАСС

Комиссар полиции Филадельфии заявил, что видео инцидента, размещенное в соцсетях, «вызывает много вопросов». Он также отметил, что будет начато расследование по делу о применении огнестрельного оружия. «Жители города могут быть уверены, что в процессе расследования все вопросы будут решены», — сказал комиссар.

В свою очередь мэр города Филадельфия Джим Кенни выразил соболезнования семье и друзьям Уолтера Уоллиса. «Я надеюсь на скорое и честное разрешение ситуации ради мистера Уоллиса, его семьи, сотрудников полиции и во имя Филадельфии», — заявил мэр.

Семья погибшего сообщила, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты.

По сообщению местного телеканала WPVI-TV, в ходе протестов были задержаны более 30 человек. Также сообщается, что задержанные атаковали сотрудников правоохранительных органов, били окна зданий, совершали акты вандализма и поджигали мусорные контейнеры. По данным WPVI-TV, в результате столкновений ранения получили по меньшей мере 30 полицейских. Большинство травм правоохранители получали при попадании в них различных самодельных «снарядов», в том числе кирпичей и камней.

В сентябре в Луисвилле (Кентукки, США), где происходили беспорядки, были ранены полицейские. В городе был введен комендантский час. Столкновения между протестующими и полицией начались после того, как в суде полицейскому предъявили обвинения, не связанные со смертью афроамериканки, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter.