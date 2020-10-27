Появилось видео убежища с огромными запасами печенья 

Компания OREO построила в Норвегии убежище с огромными запасами печенья. Их будут хранить в бункере на случай падения на Землю астероида. Спрятанное в укромном месте печенье накрыли специальной пленкой, которая способна выдержать перепады температур от минус 60 до 150 градусов.

Падение астероида размером с холодильник на нашу планету ученые ожидают в начале ноября. По их данным космический объект 2018VP1 может столкнуться с Землей в день выборов президента США. Вероятность его падения составляет 0,41%, однако в компании OREO хотели подстраховаться.