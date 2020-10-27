«Я могу сказать, по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении. Посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков — это на вчерашний день (27 октября — прим. «Ленты.ру»), эта цифра каждый день растет. Умножьте на три-четыре человека — это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП — примерно ясно, сколько там. Сотни артиллерийских орудий — при каждом из них несколько человек. Шесть установок С-300, около 40 установок ЗРК "ОСА", установки "ТОР", "КУБ", "КРУГ". Более 400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. А сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти окопы, линии соприкосновения — эти кадры в интернете есть», — пояснил Алиев.