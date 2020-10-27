Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Это приведет к гибели множества людей»: Лукашенко о протестах 

Артём Кульша 17 минут назад
«Это приведет к гибели множества людей»
Фото: ТАСС
Некто развернул против Белоруссии террористическую войну. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Сегодня Лукашенко провел совещание по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. В ходе него он, в частности, заявил, что оставшаяся масса протестунов, которая болтается по улицам в основном или практически только в Минске, радикализировалась.
Кремль отказался дать совет Лукашенко по протестам
По его словам, власти Белоруссии четко видят организаторов протестов и тех, кто воплощает их идеи. Также Лукашенко заявил, что по многим направлениям протестующие перешли красную черту. В пример он привел то, что они стали осуществлять замыкание рельсов на железных дорогах.

«Это может привести к гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Против нас развернули террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — добавил Лукашенко.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко — приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.
Комментарии 32
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Турция отказалась возвращать России С-400
Турция отказалась возвращать России С-400
Видео
Задержание криминального авторитета Далгата попало на видео
01:27
Задержание криминального авторитета Далгата попало на видео
Происшествия Криминал
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
01:21
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
Происшествия
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
00:23
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
Армия
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
01:15
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
Происшествия
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
02:05
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
Происшествия Криминал
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
00:49
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
Армия
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть