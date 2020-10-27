«Это приведет к гибели множества людей»

Сегодня Лукашенко провел совещание по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. В ходе него он, в частности, заявил, что оставшаяся масса протестунов, которая болтается по улицам в основном или практически только в Минске, радикализировалась.

По его словам, власти Белоруссии четко видят организаторов протестов и тех, кто воплощает их идеи. Также Лукашенко заявил, что по многим направлениям протестующие перешли красную черту. В пример он привел то, что они стали осуществлять замыкание рельсов на железных дорогах.

«Это может привести к гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Против нас развернули террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — добавил Лукашенко.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко — приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.