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Турецкий спецназ готовится к вторжению в Армению 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Турецкие военнослужащие готовятся взять «реванш» за удары российских ВКС в Сирии и атаковать отдельные регионы Армении. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники в Стамбуле сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о том, что российские Воздушно-космические силы начали искать и уничтожать лагеря подготовки террористов в Идлибе из-за отправки в Карабах сирийских боевиков.
После массированных ударов российских ВКС по группировкам в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «решил взять реванш и атаковать отдельные регионы Армении на юге страны», пояснили стамбульские источники Telegram-канала WarGonzo.
По их данным, война переходит в новую, «куда более масштабную фазу».
При этом канал подчеркнул, что эти же источники говорили о переброске протурецких боевиков в Баку еще до начала военных действий и «оказались правы».
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.
В свою очередь президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главным подстрекателем и инициатором нового обострения конфликта в Карабахе, а также обвинил его в переброске туда боевиков с территории Сирии.
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В мире , Армия , Видео , Башар Асад , Реджеп Эрдоган
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