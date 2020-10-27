Турецкий спецназ готовится к вторжению в Армению 

Турецкие военнослужащие готовятся взять «реванш» за удары российских ВКС в Сирии и атаковать отдельные регионы Армении . Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники в Стамбуле сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о том, что российские Воздушно-космические силы начали искать и уничтожать лагеря подготовки террористов в Идлибе из-за отправки в Карабах сирийских боевиков.

После массированных ударов российских ВКС по группировкам в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «решил взять реванш и атаковать отдельные регионы Армении на юге страны», пояснили стамбульские источники Telegram-канала WarGonzo.

По их данным, война переходит в новую, «куда более масштабную фазу».

При этом канал подчеркнул, что эти же источники говорили о переброске протурецких боевиков в Баку еще до начала военных действий и «оказались правы».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.