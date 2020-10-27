Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Украина раздробилась на княжества 

Артём Кульша 24 минуты назад
Украина раздробилась на княжества
Фото: РИА Новости
Украина раздробилась на княжества по итогам местных выборов. Об этом политолог Кость Бондаренко заявил «Политнавигатору».
25 октября, как сообщал «Рамблер», на Украине состоялись очередные региональные выборы и всеукраинский опрос избирателей. Позавчера украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, свыше тысячи поселковых советов, а также глав большинства городов, сел и поселков.
Зеленскому напомнили про обещание по Донбассу
Вчера Бондаренко констатировал, что по итогам выборов партия власти «Слуга народа» сохранила власть над страной в целом, а почти все мэры утвердились на своих постах либо без проблем сделают это во втором туре.
При этом главным итогом голосования он назвал становление Украины слишком фрагментированной — отныне она представляет собой 25 удельных княжеств. Теперь каждое из них станет диктовать Киеву свои условия, с которыми тот будет вынужден считаться.
В конце сентября директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России Алексей Зубец заявил, что через пять-семь лет Украина перестанет существовать в качестве цивилизованного государства — на карте эта страна будет, а на местности бал будут править полтора десятка мелких царьков и различные банды. Он объяснил это тем, что в течение шести последних лет Украина лишилась высокопроизводительного промышленного потенциала, без которого технически невозможно поддерживать высокое качество жизни в стране.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Комментарии 3
В мире , Алексей Зубец , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы решили взять Москву хитростью
Американцы решили взять Москву хитростью
Россиянин объел кафе почти на 200 тысяч рублей
Россиянин объел кафе почти на 200 тысяч рублей
Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку
Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку
Земфира заразилась коронавирусом
Земфира заразилась коронавирусом
Видео
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
01:21
Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей
Происшествия
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
00:23
Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем
Армия
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
01:15
Пенсионерка обозвала пассажиров «масочными идиотами»
Происшествия
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
02:05
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
Происшествия Криминал
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
00:49
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
Армия
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть