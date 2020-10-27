Украина раздробилась на княжества по итогам местных выборов. Об этом политолог Кость Бондаренко заявил «Политнавигатору».

25 октября, как сообщал «Рамблер», на Украине состоялись очередные региональные выборы и всеукраинский опрос избирателей. Позавчера украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, свыше тысячи поселковых советов, а также глав большинства городов, сел и поселков.

Вчера Бондаренко констатировал, что по итогам выборов партия власти «Слуга народа» сохранила власть над страной в целом, а почти все мэры утвердились на своих постах либо без проблем сделают это во втором туре.

При этом главным итогом голосования он назвал становление Украины слишком фрагментированной — отныне она представляет собой 25 удельных княжеств. Теперь каждое из них станет диктовать Киеву свои условия, с которыми тот будет вынужден считаться.