Названа дата майдана в США 

Движение Black Lives Matter выведет американцев на улицы после президентских выборов. Об этом журналист Валентин Богданов сообщил в своем телеграме.
Black Lives Matter, как сообщал «Рамблер», — движение за равные права для афроамериканцев. Богданов — корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке. Сегодня он опубликовал в своем телеграме скриншот мероприятия BLM в фейсбуке под названием «Дональд Трамп должен уйти». Оно назначено на 3 ноября. В нем содержится призыв к американцам выйти на улицы после голосования на выборах президента США.
«Чем займется BLM в Вашингтоне вечером 3 ноября уже ясно. Независимо от результата зовут сторонников на площадь. Собираются напротив Белого дома под лозунгом "Дональд Трамп должен уйти!". И неважно, что в действительности решит американский народ», — прокомментировал Богданов.
Вчера российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США наказание за торговлю оружием, заявил, что вечером 3 ноября после окончания голосования на президентских выборах в США может начаться вторая гражданская война.
По его мнению, ни Демократическая, ни Республиканская партия не признают итоги выборов в случае поражения и могут прибегнуть к любым приемам из опыта цветных революций и переворотов, которые сами же организовали в течение 50 последних лет, в том числе к массовым протестам, беспорядкам и захвату Белого дома. Кроме того, Бут не исключил возникновения некого отвлекающего события, например, войны, возможно, с Ираном или Китаем.