Названа дата майдана в США 

«Чем займется BLM в Вашингтоне вечером 3 ноября уже ясно. Независимо от результата зовут сторонников на площадь. Собираются напротив Белого дома под лозунгом "Дональд Трамп должен уйти!". И неважно, что в действительности решит американский народ», — прокомментировал Богданов.