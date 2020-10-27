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Названа дата майдана в США 

Артём Кульша 58 минут назад
Движение Black Lives Matter выведет американцев на улицы после президентских выборов. Об этом журналист Валентин Богданов сообщил в своем телеграме.
Black Lives Matter, как сообщал «Рамблер», — движение за равные права для афроамериканцев. Богданов — корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке. Сегодня он опубликовал в своем телеграме скриншот мероприятия BLM в фейсбуке под названием «Дональд Трамп должен уйти». Оно назначено на 3 ноября. В нем содержится призыв к американцам выйти на улицы после голосования на выборах президента США.

«Чем займется BLM в Вашингтоне вечером 3 ноября уже ясно. Независимо от результата зовут сторонников на площадь. Собираются напротив Белого дома под лозунгом "Дональд Трамп должен уйти!". И неважно, что в действительности решит американский народ», — прокомментировал Богданов.

Вчера российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США наказание за торговлю оружием, заявил, что вечером 3 ноября после окончания голосования на президентских выборах в США может начаться вторая гражданская война.
Американские силовики готовятся к массовым погромам
По его мнению, ни Демократическая, ни Республиканская партия не признают итоги выборов в случае поражения и могут прибегнуть к любым приемам из опыта цветных революций и переворотов, которые сами же организовали в течение 50 последних лет, в том числе к массовым протестам, беспорядкам и захвату Белого дома. Кроме того, Бут не исключил возникновения некого отвлекающего события, например, войны, возможно, с Ираном или Китаем.
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В мире , Видео , Валентин Богданов , Дональд Трамп , Виктор Бут , Республиканская партия США , ВГТРК
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