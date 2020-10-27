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«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание 

Мария Иванова 54 минуты назад
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Фото: ТАСС
Индийский подросток-астролог Абигья Ананд, в 2019 году предупреждавший о пандемии, сделал новое предсказание. Как сообщает «Царьград», он заявил, Земля продолжит мстить человечеству.

«Земля мстит неразумным существам, возомнившим себя хозяевами всего живого на планете», — заявил 14-летний Ананд.

Подросток считает, что грядущей зимой пандемия нарастит темпы, а к новому году планета столкнется с потопами, другими разрушительными катаклизмами и голодом.
Ананд подчеркнул, что у жителей большинства стран снизится иммунитет, а труднее всего, как и всего, будет гражданам бедных государства.
Юный астролог считает, что спад пандемии начнется в апреле 2021 года, с того же момента человечество начнет успешно справляться с другими глобальными проблемами. Мировая экономика, по его мнению, вернется к развитию.
Как писал «Рамблер», Ананд стал известен благодаря предсказанию, сделанному в 2019 году. Записанные им ролики стали вирусными в разных соцсетях. На видео мальчик заявлял, что мир столкнется с «серьезной опасностью»в период с ноября 2019-го по апрель 2020 года. Затем он предупредил, что 20 декабря 2020-го станет роковым для Земли.

«Не останется ни одного живого человека, если люди не начнут действовать», — подчеркивал он.

СМИ писали, что Ананд записался на курсы по астрологии в десять лет и быстро стал «лучшим учеником». Соцсети советуют относится к его прогнозам осторожно и добавляют к его роликам пометки о «частично ложной информации».
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