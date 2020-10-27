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Армения заявила о «вынужденном» нанесении ударов по Азербайджану 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Армения заявила о «вынужденном» нанесении ударов по Азербайджану
Фото: Reuters
Действия Азербайджана, обстрелявшего сегодня утром армянский пост на границе с Ираном, вынуждают Армению нанести ответные удары. Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, при помощи беспилотников и артиллерии Азербайджан около 10.00-10.15 утра обстрелял пост ВС Армении на границы с Ираном. При этом один из беспилотников упал на территории Армении.

«Зафиксировав очередное нарушение режима перемирия и обстрел государственной границы Армении, министерство обороны Республики Армения заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер Никол Пашинян констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.
При этом при посредничестве США с 26 октября в регионе было объявлено перемирие. Однако в тот же день и Армения, и Азербайджан объявили о вооруженном нападении на свои позиции на линии соприкосновения.
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Комментарии
В мире , Армия , Шушан Степанян , Никол Пашинян
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