Стало известно, почему Турция выступала против России в вопросе принадлежности Крыма. По мнению Эрдогана, полуостров исторически принадлежит туркам.

Президент Турции просит вернуть Крым. Как пишет турецкая газета «Haberler», по его мнению, русские забрали эту землю у Османской империи в 1783 году, и Крым надо вернуть современной Турции.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, а Крым не должен принадлежать России. После этих слов его пригласили на полуостров крымские татары и попросили не делать больше таких выводов, не побывав в России лично. Путин сказал, что мнение Эрдогана в этом вопросе неважно для Москвы.

Как отмечают некоторые политологи, президент Украины ранее говорил о сотрудничестве с Турцией. Теперь можно предположить, какой у Эрдогана был интерес по Крыму в самом начале, когда он стал выступать за то, чтобы признать его не российским.