Также Квин заверила, что позиция США по Крыму, озвученная ранее госсекретарём Майком Помпео остаётся «твёрдой и неизменной», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма в июле 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза , Великобритании, Турции, Канады «и другими партнёрами».