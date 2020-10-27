Байден сравнил опасность России и Китая 

Кандидат в президенты США Джозеф Байден рассказал о своем видении американской внешней политики. Помимо традиционной критики курса действующего президента Трампа, он оценил возможные риски для Америки.

По мнению бывшего вице-президента, наибольшую угрозу для США сейчас представляет Россия. Она «ломает наши союзы и нашу безопасность», заявил Байден в интервью CBS

При этом главным конкурентом Америки в мире он считает Китай. «В зависимости от того, как мы справимся, решится, останемся ли мы соперниками, или соперничество перейдет в более серьезную форму», — поделился своими опасениями Байден.