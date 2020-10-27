Назван отрыв Байдена от Трампа

По его данным, за Байдена на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%. Кандидат от демократов сумел в последние дни заручиться более активной поддержкой среди женщин и пожилых избирателей, которые на выборах 2016 года голосовали за Трампа, отметил телеканал. Опрос 800 избирателей проводился 21-24 октября, погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3,5 процентного пункта.

Еще более весомым является преимущество Байдена в штате Калифорния. Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, проведенного Калифорнийским университетом в Беркли и Институтом изучения вопросов управления, демократа на выборах готовы поддержать 65% респондентов, а Трампа — 29%. Байден пользуется поддержкой активистов Демократической партии, испаноговорящих американцев и выходцев из стран Азии, а Трампа поддерживают члены Республиканской партии , консервативно настроенные избиратели и члены религиозных организаций.

"Если Байден сохранит преимущество в 36 процентных пунктов до дня выборов, то это станет самой масштабной победой кандидата в Калифорнии на президентских выборах с 1920 года", — отметил руководитель исследовательской службы Института изучения вопросов управления Марк Дикамилло.

Опрос проводился 16-21 октября, в нем участвовали 5 352 зарегистрированных избирателя, погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 2 процентных пункта.