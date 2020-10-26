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Трамп допустил возвращение США в состав ВОЗ 

News.ru и ещё 5 11 часов назад
Трамп допустил возвращение США в состав ВОЗ
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность возвращения страны в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но это возможно, отметил глава Белого дома, только при снижении американских взносов в бюджет организации.

Как насчёт Всемирной организации здравоохранения? Мы платили $500 млн в год. Китай платил $39 млн в год и при этом пользовался большим доступом. Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернёмся, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить $500 млн, — передаёт ТАСС слова Трампа, сказанные им 26 октября на предвыборном митинге в Литице, штат Пенсильвания.

Он подчеркнул, что население Китая — 1,5 млрд человек, в то время как в США проживает только 325 млн человек, но взносы американцы почему-то платят несоразмерно больше.
А в остальном это замечательная финансовая операция, — заключил Трамп, имея в виду размер ежегодных взносов США в бюджет ВОЗ.
Как писал NEWS.ru, в середине апреля в США заявили о приостановке выплат в бюджет ВОЗ. По словам Трампа, организация «не справилась со своими обязанностями и теперь должна понести за это ответственность». 6 июля ВОЗ подтвердила получение уведомления американской стороны о выходе из организации.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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