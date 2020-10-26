Трамп допустил возвращение США в состав ВОЗ 

Как насчёт Всемирной организации здравоохранения? Мы платили $500 млн в год. Китай платил $39 млн в год и при этом пользовался большим доступом. Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернёмся, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить $500 млн, — передаёт ТАСС слова Трампа, сказанные им 26 октября на предвыборном митинге в Литице, штат Пенсильвания.

Он подчеркнул, что население Китая — 1,5 млрд человек, в то время как в США проживает только 325 млн человек, но взносы американцы почему-то платят несоразмерно больше.

А в остальном это замечательная финансовая операция, — заключил Трамп, имея в виду размер ежегодных взносов США в бюджет ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, в середине апреля в США заявили о приостановке выплат в бюджет ВОЗ. По словам Трампа, организация «не справилась со своими обязанностями и теперь должна понести за это ответственность». 6 июля ВОЗ подтвердила получение уведомления американской стороны о выходе из организации.