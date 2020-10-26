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Азербайджанские обстрелы Карабаха резко усилились 

Lenta.ru 48 минут назад
Азербайджанские обстрелы Карабаха резко усилились
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана резко увеличили плотность огня по всей линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (Республикой Арцах). Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Обстрелы усилились примерно с 17:00 по ереванскому времени (18:00 по московскому). По словам Степанян, противник применяет против армии Карабаха танки, ствольную и реактивную артиллерию.
В понедельник, 26 октября, в НКР провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа.
Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих армейских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.
Боевые действия на территории Республики Арцах идут с 27 сентября после того, как Баку начал наступление якобы в качестве ответа на обстрелы со стороны противника. На стороне Азербайджана в них фактически участвует Турция, чья военная группировка находится на территории республики еще с лета, хотя лидеры обеих стран отрицают факт вмешательства. Кроме того, Армения, а вместе с ней Россия, Франция и США объявили о переброске в зону конфликта сирийских боевиков при помощи Анкары. Стороны дают разные данные о потерях друг друга, счет жертв может идти на тысячи.
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В мире , Армия , Война, Карабах , Дональд Трамп , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , США
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