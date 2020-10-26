В действиях протестующих в Минске заподозрили терроризм

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КГБ Белоруссии заподозрил терроризм в действиях протестующих 

ТАСС 37 минут назад
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обвинил некоторых участников акций протеста в экстремистских действиях и предупредил, что эти деяния могут быть квалифицированы как акты терроризма. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА со ссылкой на начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека.

"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц", — заявил он.

Тысячи протестующих заполонили центр Минска
Бычек высказал уверенность в том, что эти действия были спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя.

"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", — сказал Бычек.

В качестве примера экстремистских акций глава отдела следственного управления КГБ Белоруссии назвал действия радикально настроенных граждан, которые, по его словам, во время несанкционированной демонстрации протеста 25 октября предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД Минска. После того как эти действия были пресечены, агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей, добавил Бычек.
Кроме того, представитель КГБ Белоруссии сообщил, что в ночь с 25 на 26 октября в Гомеле под древком бело-красно-белого флага была обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Бычек добавил, что были предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью. Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены, сообщил представитель КГБ.

"Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка", — пообещал Бычек.

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В мире , Видео , КГБ РБ , МВД
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