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«Я молюсь за вас»: Мэл Гибсон поддержал армян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Я молюсь за вас»: Мэл Гибсон поддержал армян
Фото: ТАСС
Американский актер Мел Гибсон записал видеообращение, в котором заявил, что переживает из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе и молится за мирное решение конфликта. Его обращение опубликовал телеканал RTVI.
По словам актера, он «с глубокой печалью узнал о недавнем обострении конфликта» в Нагорном Карабахе.

«У меня много друзей армян здесь, в Соединенных Штатах Америки, и они рассказывают о своих страданиях, о потере близких. (…) Я молюсь за вас в эти трудные времена. И я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение», — заявил Гибсон.

Он также выразил надежду, что в ситуацию вмешаются «великие державы».

«Я надеюсь, что вы придете к миру. Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог», — заявил актер.

«Рамблер» писал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Сегодня стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в нарушении перемирия, вступившего в силу утром 26 октября при посредничестве США. И Армения, и Азербайджан настаивают на вооруженном нападении на свои позиции на линии соприкосновения,
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Комментарии
В мире , Мел Гибсон
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