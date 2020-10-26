Эрдоган готовится к войне

Фото: Reuters Reuters

Журналистка отметила, что Эрдоган, который в последнее время позиционирует себя как «защитник всех мусульман», жестко в своем ответе отреагировал не столько на слова французского лидера, сколько на складывающуюся ситуацию в Европе в целом. Например, во Франции готовится депортация 231 предполагаемого экстремиста и роспуск нескольких мусульманских организаций, а в Германии полицейская спецоперация прошла прямо во время молитвы в берлинской мечети.

«Он (Реджеп Эрдоган) интерпретирует нынешние действия Европы как войну против ислама как такового», - говорится в статье.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны выстраивать систему «просвещенного ислама». Он также объявил борьбу с «исламскими сепаратистами». В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган выразил недоумение, какие у Макрона могут быть проблемы с мусульманами.

Он подчеркнул, что французский лидер таким образом проявляет неуважение к миллионам своих же сограждан, которые исповедуют ислам. По мнению Эрдогана, Макрону требуется «лечение психических расстройств», а его слова трактовал как проявление враждебности по отношению к Турции.

16 октября, как сообщал «Рамблер», Францию потрясла трагедия с участием одного из радикальных исламистов. Уроженец Чечни, проживавший на территории страны на протяжении последних 12 лет, Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия произошла в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.