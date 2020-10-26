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Израиль испытает собственную вакцину от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Израиль испытает собственную вакцину
Фото: страница Минобороны Израиля в Facebook
Министерство обороны Израиля сообщило, что в скором времени испытает собственную вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Испытания препарата на людях начнутся 1 ноября. Отмечается, что Израильский институт биологических исследований уже получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета.
В мае израильский министр обороны Нафтали Беннетт. заявил о прорыве в создании лекарства от коронавируса. Израильские ученые выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 в организме инфицированного и могут использоваться при разработке лекарства. В перспективе страна собиралась наладить коммерческое производство лекарства.
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В мире , Минздрав РФ , Израиль