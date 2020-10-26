Байден раскрыл отношение к России

Кандидат в президенты США от Демократической партииДжозеф Байден считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия. Такую точку зрения он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было опубликовано в воскресенье на ее сайте.
Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США.
"Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия, - ответил Байден. - Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай".