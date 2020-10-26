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Байден заявил, что считает Россию главной угрозой для США

ТАСС
29 минут назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия. Такую точку зрения он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было опубликовано в воскресенье на ее сайте.
Байден раскрыл отношение к России
Фото: © EPA-EFE/DNCC© EPA-EFE/DNCC
Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США.
"Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия, - ответил Байден. - Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай".
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