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Японские СМИ говорят о новом «терроре косолапых» 

BFM.RU 1 час назад
Японские СМИ заявили о «терроре косолапых»
Фото: ТАСС
Японские СМИ говорят о новом «терроре косолапых»: за последние недели в префектуре Исикава на севере страны произошло несколько нападений медведей на людей в урбанизированных районах, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщает The Guardian.
Ухудшение естественной среды обитания медведей побуждает их заходить в густонаселенные районы в поисках пропитания.

«Если они не смогут найти достаточно желудей в горах, они неизбежно будут искать их в местах, где есть люди», — предупреждает Юко Муротани, президент Японского общества защиты медведей и лесов, обеспокоенная растущей враждебностью к медвежьей породе.

«Мы научились сосуществовать с медведями и не всегда охотились на них. Они от природы не склонны нападать на людей, но атаки, подобные недавним, укрепляют убеждение, что на них нужно охотиться и убивать », — сетует она.

По мнению защитников окружающей среды, эти нападения, вероятно, будут продолжаться, если не будут приняты меры для обеспечения достаточного количества желудей и других продуктов питания, чтобы обеспечить медведям достаточное количество корма летом и ранней осенью. Черные азиатские медведи питаются орехами с высоким содержанием калорий и питательных веществ, чтобы набрать вес перед зимней спячкой, которая начинается примерно в ноябре.
Запустение сельскохозяйственных земель, связанное с исходом людей из сельских районов, также способствовало стиранию границ между лесами и деревнями. С начала года в префектуре Исикава одиннадцать человек пострадали от медведей. По всей стране в прошлом году пострадали 157 человек, и один человек погиб в результате нападения.
Японские власти пытаются найти решение, которое могло бы защитить медведей и население. В последние десятилетия на черных азиатских и бурых медведей чрезмерно охотились. Считается, что они исчезли с острова Кюсю в начале 1990-х годов, и что на острове Сикоку осталось всего около двадцати особей.
По оценкам экологов, численность медведей на территории Японии составляет от 15 000 до 20 000 особей. С другой стороны, азиатский черный медведь классифицируется Международным союзом охраны природы как уязвимый вид.
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В мире , The Guardian , Исикава , Япония
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