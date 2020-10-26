Японские СМИ заявили о «терроре косолапых»

Японские СМИ говорят о новом «терроре косолапых»: за последние недели в префектуре Исикава на севере страны произошло несколько нападений медведей на людей в урбанизированных районах, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщает The Guardian.

Ухудшение естественной среды обитания медведей побуждает их заходить в густонаселенные районы в поисках пропитания.

«Если они не смогут найти достаточно желудей в горах, они неизбежно будут искать их в местах, где есть люди», — предупреждает Юко Муротани, президент Японского общества защиты медведей и лесов, обеспокоенная растущей враждебностью к медвежьей породе.

«Мы научились сосуществовать с медведями и не всегда охотились на них. Они от природы не склонны нападать на людей, но атаки, подобные недавним, укрепляют убеждение, что на них нужно охотиться и убивать », — сетует она.

По мнению защитников окружающей среды, эти нападения, вероятно, будут продолжаться, если не будут приняты меры для обеспечения достаточного количества желудей и других продуктов питания, чтобы обеспечить медведям достаточное количество корма летом и ранней осенью. Черные азиатские медведи питаются орехами с высоким содержанием калорий и питательных веществ, чтобы набрать вес перед зимней спячкой, которая начинается примерно в ноябре.

Запустение сельскохозяйственных земель, связанное с исходом людей из сельских районов, также способствовало стиранию границ между лесами и деревнями. С начала года в префектуре Исикава одиннадцать человек пострадали от медведей. По всей стране в прошлом году пострадали 157 человек, и один человек погиб в результате нападения.

Японские власти пытаются найти решение, которое могло бы защитить медведей и население. В последние десятилетия на черных азиатских и бурых медведей чрезмерно охотились. Считается, что они исчезли с острова Кюсю в начале 1990-х годов, и что на острове Сикоку осталось всего около двадцати особей.

По оценкам экологов, численность медведей на территории Японии составляет от 15 000 до 20 000 особей. С другой стороны, азиатский черный медведь классифицируется Международным союзом охраны природы как уязвимый вид.