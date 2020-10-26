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Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Власти Украины отказались от очных заседаний
Фото: ТАСС
Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает DW.

"Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло 21 октября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения возможности бесперебойной работы правительства в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
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В мире , Украина , Денис Шмыгаль , Правительство Украины
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