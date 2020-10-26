Власти Украины отказались от очных заседаний

Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает DW.
"Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло 21 октября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения возможности бесперебойной работы правительства в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.