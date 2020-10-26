Протесты вспыхнули в Польше из-за запрета абортов

Многотысячные акции протеста прошли в воскресенье в разных городах Польши после принятия в четверг Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

Варшаве, Гданьске, Познани и других городах число участников протестных акций достигло нескольких тысяч. Утром протестующие против нового запрета появились у костелов. "Мое тело — мой выбор", "Да что вы знаете о родах", "Аборт — это право", "Церковь, вон из политики" — гласят тексты на транспарантах демонстрантов. Вечером в столице протесты продолжились у Президентского дворца.

Как в Варшаве, так и в других городах дошло до перебранок, инцидентов и потасовок между сторонниками и противниками абортов. Многие акции транслируются в социальных сетях. Сообщается о применении полицией слезоточивого газа в городах Познань и Катовице. Как ожидается, акции протеста продолжатся в понедельник.

С просьбой рассмотреть вопрос соответствия абортов по причине патологии плода конституции к суду обратилась группа депутатов парламента, которые считают, что евгенические аборты — это неуважение к норме о защите человеческой жизни. Они утверждают, что статья 30 Конституции Польши декларирует право на жизнь человеку на всех этапах его развития, включая пренатальный от момента зачатия. Конституционный суд поддержал их позицию. Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь.

В Польше с 1993 года действует компромиссный закон, запрещающий аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или без серьезной патологии плода до 12-й недели беременности. Кроме этого, беременность можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования. Представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, выступают против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.

Последнее решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни матери или изнасилование.