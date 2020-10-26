Российский бизнесмен Виктор Бут , который отбывает в американской тюрьме 25-летнее наказание, заявил, что в ночь после дня президентских выборов в США может начаться новая гражданская война. По его словам, поводом для неё станет нежелание кандидатов на высокий пост признавать своё поражение.

Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдёт в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения, — цитирует Бута РИА Новости.

Россиянин считает, что и демократы, и республиканцы «готовы использовать любые трюки и приёмы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет», чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу. Он не исключает даже захват Белого дома в день выборов, которые закончатся 3 ноября.

Бут подчеркнул, что в такой ситуации может последовать отвлекающее событие в виде войны, к примеру, с Ираном или Китаем.