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На кадрах видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.

Отмечается, что китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном . В некоторых записях также содержатся утверждения, что Джо Байден находится под контролем Коммунистической партии Китая (КПК).