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Сына Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков 

Lenta.ru 39 минут назад
Сына кандидата в президенты от Демократической партии СШАДжо Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на фото и видеозаписи, размещенные на китайской платформе GTV.
На кадрах видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.
Отмечается, что китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда ТрампаСтивом Бэнноном. В некоторых записях также содержатся утверждения, что Джо Байден находится под контролем Коммунистической партии Китая (КПК).
Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Джо Байдена обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Сообщается, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой.
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Daily Mail
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