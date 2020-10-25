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В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек 

РИА Новости 1 час назад
В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Фото: РИА Новости
Участники несанкционированной протестной акции в Минске в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД Белоруссии, заявил начальник минской милиции Иван Кубраков.

"Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", — сказал Кубраков.

Видео его выступления приводит в своем Telegram-канале госагентство Белта.
По его словам, в результате этих действий правоохранителям удалось не позволить сторонникам оппозиции взять под контроль центр Минска.

"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах. Всего задержаны около 120 человек", — констатировал глава минской милиции.

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В мире , МВД
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