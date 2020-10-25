Алиев обвинил Россию в военном снабжении Армении

По его словам, с российской базы в Гюмри «время от времени поступает снабжение Вооруженным силам Армении».

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.