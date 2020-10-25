Алиев обвинил Россию в военном снабжении Армении

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно
в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились
обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Турецкие власти отрицают все обвинения, Азербайджан в свою очередь заявил, что это Армения привлекает
иностранных наемников.