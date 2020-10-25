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Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки 

Lenta.ru 14 минут назад
Тихановская объявила об общенациональной забастовке
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране. Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram.
Тихановская уточнила, что забастовка начнется в понедельник, 26 октября.

«Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.

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Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Белоруссии готовы давать слово и отвечать за него.

«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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Комментарии 53
В мире , Светлана Тихановская
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