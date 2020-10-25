Алиев заявил о захвате 100 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что с момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов.
"За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", — сказал глава государства на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.
Президент также подчеркнул, что страны, желающие прекращения огня в Карабахе, должны оказать давление на Армению.