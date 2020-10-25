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Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана более 100 населенных пунктов в Карабахе 

ТАСС 27 минут назад
Алиев заявил о захвате 100 населенных пунктов в Карабахе
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что с момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов.

"За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", — сказал глава государства на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.

Президент также подчеркнул, что страны, желающие прекращения огня в Карабахе, должны оказать давление на Армению.
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В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан
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