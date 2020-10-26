США заявили о стремлении к дружбе с Россией

Американская администрация хочет, чтобы Россия воздержалась от агрессии за рубежом и стала дружественным партнером США и Европы. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, которое приводит в воскресенье газета The Washington Post

"В то время как президент [США Дональд] Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, ни один президент [США] после Рональда Рейгана не продемонстрировал большей решимости по отношению к Москве", — утверждает Эллиот.

"Президент Трамп знает, что мир наступает через силу, и мы ищем другой путь с Россией — тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", — сказал представитель СНБ.

Вашингтонская администрация, заключил он, "с осторожным оптимизмом" относится к достижению соглашения с Россией и Китаем в области контроля над вооружениями.

Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС предоставить полный текст заявления Эллиота.