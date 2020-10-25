Мэра Львова не допустили до голосования из-за паспорта 

Мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать на выборах в горсовет из-за того, что пришёл на избирательный участок с загранпаспортом.

Он пояснил, что взял этот документ, поскольку не смог найти дома внутренний паспорт. Однако в избиркоме ему напомнили, что голосовать можно только с украинским паспортом, и отказались выдать бюллетень.

Сейчас вернусь домой, буду искать Не знаю, где мы его дели, — цитирует градоначальника радио Sputnik.

Мэр также проигнорировал предостережение не приводить на избирательные участки детей из-за ситуации с коронавирусом. Он взял с собой младшего сына, объяснив, что его не с кем оставить дома.

25 октября на Украине проходят выборы в областные, городские, районные и поселковые советы, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.