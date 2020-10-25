Колонна участников акции протеста белорусской оппозиции продолжает в воскресенье шествие по улицам Минска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Протестующие, которые двигались по улице Сурганова, дошли до площади Бангалор. Там колонна разделилась.
Часть направилась по улице Богдановича в район Зеленого луга на северо-востоке Минска. Другая часть колонны протестующих продолжила путь по улице Орловской в направлении Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Чтобы встретить демонстрантов, на Орловскую перебрасывают силовиков.
Ранее колонна участников воскресной акции протеста в Минске, в которой насчитывается несколько десятков тысяч человек, встретила заслон силовиков на перекрестке улицы Сурганова и Якуба Коласа, в непосредственной близости от центрального проспекта Независимости.
На улице Сурганова во дворах силовики проводят задержания протестующих за участие в несанкционированной массовой акции.