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Участники акции протеста в Минске идут в направлении резиденции президента Белоруссии 

ТАСС 27 минут назад
Колонна участников акции протеста белорусской оппозиции продолжает в воскресенье шествие по улицам Минска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Протестующие, которые двигались по улице Сурганова, дошли до площади Бангалор. Там колонна разделилась.
Часть направилась по улице Богдановича в район Зеленого луга на северо-востоке Минска. Другая часть колонны протестующих продолжила путь по улице Орловской в направлении Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Чтобы встретить демонстрантов, на Орловскую перебрасывают силовиков.
Колонны протестующих движутся в центр Минска
Ранее колонна участников воскресной акции протеста в Минске, в которой насчитывается несколько десятков тысяч человек, встретила заслон силовиков на перекрестке улицы Сурганова и Якуба Коласа, в непосредственной близости от центрального проспекта Независимости.
На улице Сурганова во дворах силовики проводят задержания протестующих за участие в несанкционированной массовой акции.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Якуб Колас , Минск
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