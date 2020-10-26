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Эрдоган угрожает Европе мусульманами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 48 минут назад
В последние дни президент Турции сделал ряд резких заявлений. Досталось и Макрону с его идеей «просвещенного ислама», которому Эрдоган посоветовал лечить психику, и немцам, устроившим обыски в мечети. Турецкий лидер называет себя защитником мусульман и грозит Европе распадом за ее отношение к приверженцам ислама. В ЕС угрозу понимают и открыто называют действия Эрдогана «разжигающими ненависть».

«Макрон нуждается в лечении своей психики», — заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Так он прокомментировал намерение своего коллеги Эммануэля Макрона организовать во Франции структуру, которая позволит создать «просвещенный ислам». По мнению самого Макрона, ислам в республике необходимо освободить от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, что позволит избежать радикализации местной молодежи.
Однако Эрдоган видит в этом «открытие фронта против мусульман».

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом», — отметил турецкий лидер.

По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей западных стран «мусульманин — это турок, а турок — мусульманин».
Кроме того, Эрдоган осудил недавние действия немецкой полиции в одной из мечетей Берлина. В ходе проведения обысков 150 силовиков в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврам во время утреннего намаза.

«Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

И если Берлин пока игнорирует заявления турецкого лидера, а Брюссель дипломатично призывает Эрдогана «остановить опасную спираль конфронтации», то Париж практически сразу отозвал своего посла из Анкары, назвал оскорбления в адрес Макрона недопустимыми и потребовал от Эрдогана «изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях».
Позже за Макрона вступился министр иностранных дел Франции. Осудив заявление турецкого президента, Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что Анкара не отреагировала на недавнее убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым. И больше того — власти Турции начали «ненавистническую и клеветническую кампанию против Франции» с целью «разжигать ненависть против нас и среди нас».
Таким образом, отношения Франции и Турции «магистрально испорчены», считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам,
«Эрдоган ведет рискованную игру» и не первый раз персонально нападает на Макрона. Он то ставит ему диагноз в виде «смерти мозга», обыгрывая известную фразу Макрона о НАТО, то советует ему заняться психическим здоровьем.

«Поэтому реакция Парижа в виде отзыва посла логична», — отмечает Пушков.

По мнению сенатора, президент Турции ведет себя таким образом не только из-за того, что «ощущает свою силу», но и из-за того, что «ощущает слабость или отсутствие противодействия со стороны других игроков».

«Но тактика одновременного обострения на многих фронтах в конечном счете еще никому не приносила успеха. Идя по этому пути, Эрдоган рискует утратить баланс между нужной в политике решительностью и безудержным авантюризмом», — предполагает политик.

Между тем эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко счел заявление Эрдогана в адрес Макрона «катастрофой дипломатии и поражением Турции».

«Это говорит о том, что он чувствует себя неуверенно и теряет терпение. Возможно, он теряет веру в то, что у Турции все удачно сложится в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В противном случае он бы помалкивал или ограничивался бы короткими общими фразами», — сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

В то же время эксперты отмечают, что за последние годы Эрдоган успел поссориться не только с Францией и США, но даже с Германией и Китаем, чего нельзя сказать об отношениях президента Турции с лидерами России и Британии.

«Интересно, что на заседании форума «Валдай» президент Путин комплементарно высказался в отношении Эрдогана, назвав турецкого коллегу гибким человеком, с которым можно договориться. Скорее всего, у Москвы есть уверенность в том, что несмотря на зигзаги во внешней политике, Турция остается ответственным игроком, который не выходит за рамки того, что может себе позволить государство, считающее себя партнером России», — пояснил политолог.

При этом Турции из-за членства в НАТО многое сходит с рук.

«Явное диссидентство Эрдогана не сказывается на статусе Анкары в альянсе. Даже закупка систем ПВО С-400, несмотря на все угрозы со стороны Вашингтона, до сих пор не привела к санкциям», — констатирует Ткаченко.

«Турция вмешивается в конфликты в Сирии, Ливии, Карабахе, грозит Европе беженцами, в одностороннем порядке меняет статус восточного Средиземноморья, осуществляет экономическую деятельностью в чужих территориальных водах, но международное сообщество это принимает», — сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Оскорбляя Макрона, Эрдоган стремится выступить как защитник всех мусульман. Он все больше уходит от светского наследия Ататюрка и ведет борьбу с Саудовской Аравией за влияние, как минимум, на суннитскую часть исламского мира. Потому его слова — это сигнал не Макрону и не Франции, а провокационный сигнал всем мусульманам о том, что он не позволит западным политикам извращать или критиковать религию», — пояснил политолог.

К слову, в некоторых странах Ближнего Востока уже начали бойкотировать французские товары.
Что касается нежелания Турции ссориться с Лондоном — эксперты указывают на то, что Британия после Brexit пока не сформулировала новую концепцию внешней политики, потому Анкара не считает нужным конфликтовать с Туманным Альбионом. Кроме того, недавно британскую разведку MI-6 возглавил Ричард Мур — профессиональный разведчик и дипломат, который связан с Турцией годами службы (в том числе — в качестве посла Британии в Анкаре) и хорошими личными отношениями с Эрдоганом.

«Президент Турции — эмоциональный человек, для которого важны не только национальные интересы, но и личные обстоятельства.

Например, СМИ часто пишут о том, что у британского премьера Бориса Джонсона есть турецкие корни. Возможно, турецкого лидера на этом фоне возникла некая симпатия к Лондону. А вот Макрон, с точки зрения Эрдогана — это мальчик из пробирки и политик другого поколения, который не может учить президента Турции жизни», — объясняет Кортунов.

Вместе с тем, на нынешнем этапе развития международных отношений Анкара крайне заинтересована в сохранении партнерских отношений с Москвой, полагают эксперты. Очередным свидетельством этого является воскресное заявление Эрдогана о том, что Турция не откажется от С-400 по требованию США, потому что она «не племенное государство». Также сюда можно отнести достаточно хамский призыв Эрдогана к Вашингтону «не опоздать с введением санкций» против Анкары.

«Нас очень многое связывает — это энергетика и бизнес, Сирия, Ливия, Южный Кавказ, экспорт вооружений. Для Эрдогана Путин гораздо важнее Макрона, потому здесь мы видим сдержанность в оценках и заявлениях, хотя и разногласий у нас немало. Но Эрдоган — опытный политик, потому он прекрасно знает, с кем можно ссориться, а с кем — нельзя», — резюмировал Кортунов.

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В мире , Видео , Борис Джонсон , Станислав Ткаченко , Реджеп Эрдоган , Алексей Пушков , Андрей Кортунов , Жан-Ив Ле Дриан , Эммануэль Макрон , ЕС , Совет Федерации , Валдайский клуб , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , Париж , Турция , Франция
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